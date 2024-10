POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Busfahrer in Wismar-Wendorf

Wismar (ots) -



Nachdem am gestrigen Abend ein Busfahrer im Wismarer Ortsteil Wendorf verletzt wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zur Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Zu dem Vorfall soll es gekommen sein, nachdem der Busfahrer gegen 21:00 Uhr die Mitnahme des späteren Angreifers in der Rudolf-Breitscheid Straße in Wismar verweigert habe, da dieser nach derzeitigem Kenntnisstand keinen gültigen Fahrausweis vorlegen konnte.



Daraufhin soll der Unbekannte Reizgas im Bus versprüht haben und anschließend geflüchtet sein. Der 41-jährige deutsche Busfahrer musste vor Ort medizinisch behandelt werden.



Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnte die Polizei keinen Tatverdächtigen feststellen. Nach derzeitigem Stand könnte es sich dabei um einen Jugendlichen handeln.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Täter geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



