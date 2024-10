POL-HRO: Unfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 24

Rostock (ots) -



Bandenitz

Am 24.10.2024 kam es gegen 16:30 Uhr auf der BAB 24 in Fahrtrichtung

Berlin zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin zu einem

Unfall mit hohem Sachschaden.



Ein 64 jähriger deutscher Fahrer eines Kleintransportes begann einen

Überholvorgang und stieß mit einem 54 jährigen deutschen PKW Fahrer

auf der Überholspur zusammen. Im weiteren Verlauf wurde auch die

Mittelschutzplanke durch den PKW touchiert. Beide Fahrzeuge kamen auf

der Überholspur zum Stillstand. Glücklicherweise wurde keiner der

beiden Fahrzeugführer verletzt. Die konkrete Unfallursache ist

derzeit noch unklar.



Die BAB 24 wurde für die Unfallaufnahme sowie die Beräumung und

Reinigung der Fahrbahn für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Beide

beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

einen Abschleppdienst geborgen werden.



Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.



Andreas Beck

Polizeihauptmeister

AVPR Stolpe



