POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 31-jähriger Person aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einer 31-jährigen Person aus Schwerin. Die Person wurde zuletzt am heutigen Tage, d. 24.10.2024, gegen 11:00 Uhr in Schwerin Krebsförden gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass für die vermisste Person eine Gefährdung besteht.



Foto der vermissten Person: https://fcld.ly/24-10-24vermisst-schwerin



Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen des Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.



Die gesuchte Person wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,67 Meter groß, längere rötliche Haare



Zur Bekleidung ist folgenden bekannt:



Grauer Kapuzenpullover, dunkle Hose, rote Schuhe



Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel. 0385/5180-2224)zu melden.



Die regionalen Medien werden ebenfalls um Unterstützung gebeten.



