POL-HRO: Brand in leerstehenden Baracken an der Neubrandenburger Straße

Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag, dem 23. Oktober 2024, kam es in der Neubrandenburger Straße, gegenüber dem Gelände der Alten Molkerei, zu einem Brand in mehreren leerstehenden Baracken. Gegen 13:40 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Augenzeugen berichteten von einer starken Rauchentwicklung.



Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste die Neubrandenburger Straße kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.



Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Ein technischer Defekt wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381/ 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell