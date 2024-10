POL-NB: Alkoholfahrt endet im Vorgarten

Röbel (ots) -



In der Nacht vom 23.10.2024 zum 24.10.2024 wurde der Polizei in Röbel gemeldet, dass ein Fahrzeug einen Grundstückszaun durchbrochen hat und nun auf einem fremden Grundstück in der Wittstocker Straße in Schwarz steht. Die Beamten des Polizeireviers Röbel konnten vor Ort die geschilderte Situation feststellen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest gegen 02:20 Uhr ergab einen Wert von 0,96 Promille. Aus diesem Grund kam es zu einer Blutprobenentnahme im Klinikum. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in der weiteren Folge von der Fahrbahn abkam. Hierbei verletzte sich der Fahrer nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Weiterhin wurde der Grundstückszaun beschädigt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.



