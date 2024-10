POL-HRO: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Hagenow

Hagenow (ots) -



Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwochabend in Hagenow, bei der vier Personen, darunter auch Jugendliche, leicht verletzt wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr im Bereich des Parkplatzes an der Teichstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe deutscher Jugendlicher im Alter von 14, 15, 17 und 18 Jahren aus Hagenow und einer weiteren Personengruppe. Die leicht verletzten Jugendlichen begaben sich teilweise eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die mutmaßlichen Tatverdächtigen sind weiterhin flüchtig. Die Polizei Hagenow ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow (03883/631-0) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell