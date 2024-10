POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) -



Am Abend des 23.10.2024 kam es auf dem Marienplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei weiblichen Personen. Gegen 20:50 Uhr entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den Beteiligten im Alter von 15, 17 und 18 Jahren, alle deutscher Staatsangehörigkeit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde die 18-jährige Schwerinerin gegenüber den beiden jüngeren handgreiflich.



Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen die 18-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und prüft Vorwürfe einer möglichen gegenseitigen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Spuren gesichert, die Ermittlungen dazu dauern an.



