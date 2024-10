POL-HST: Mehrere Motoren und weitere Teile der Marke Trabant entwendet

Tribsees (ots) -



Unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich in der Zeit von Samstag, dem 19. Oktober 2024, 11 Uhr, bis Mittwoch, dem 23. Oktober 2024, 11:30 Uhr Zugang zu einer Werkstatt im Grammendorfer Weg in Tribsees.



Es wurden mehrere Motoren, Felgen und weitere Teile der Marke Trabant entwendet.



Der Kriminaldauerdienst kam zu Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.



Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell