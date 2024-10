POL-NB: Junger Fahrer kommt von der Fahrbahn ab - alle Insassen leichtverletzt

Malchow (ots) -



Junger Fahrer kommt von der Fahrbahn ab - alle Insassen leichtverletzt

Am 24.10.2024 stellten die Beamten des Polizeireviers Röbel während einer Streifenfahrt einen Verkehrsunfall in Malchow fest. Auf dem Verbindungsweg zwischen der Lagerstraße und dem Biestorfer Weg kam gegen 00:45 Uhr ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Aufgrund des Aufpralls war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-Jährigen. In dem Fahrzeug befanden sich weitere 4 Personen im Alter von 14 bis 17 Jahren, darunter drei Jungen und ein Mädchen. Alle Fahrzeuginsassen wurden leichtverletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers hat ohne Auffälligkeiten stattgefunden. Die Ermittlungen der Unfallursache dauern weiterhin an. Zum momentanen Zeitpunkt wird von nicht angepasster Geschwindigkeit ausgegangen.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



