POL-NB: Einbrecher lässt Brötchen und Fahrrad zurück

Details anzeigen Fahrrad Fahrrad

Friedland (ots) -



Am frühen Morgen des 20.10.2024 wurde die Polizei in Friedland über einen Einbruchsdiebstahl in einem Backwarengeschäft in der Straße Zur Bullenwiese im dortigen Gewerbegebiet informiert.



Ein Mitarbeiter des Geschäftes erhielt gegen 04:40 eine Alarmierung auf seinem Handy. Es sei zu Personenbewegungen in der Lagerhalle der Backstube gekommen, woraufhin sich der Mitarbeiter in das Gewerbegebiet begab und gegen 05:00 Uhr am Geschäft eintraf. Dort konnte er den Täter nur noch durch ein Fenster flüchten sehen und kontaktierte anschließend die Polizei.



Durch vor Ort gesichtete Videoaufnahmen der Überwachungskameras geht hervor, dass der bislang unbekannte Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt hat, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Er packte mehrere Säcke voll mit Backwaren. Da er bei seinem Vorhaben, diese Säcke zu entwenden, gestört wurde, ließ er sie am geöffneten Fenster zurück. Anhand der Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: dunkel gekleidet, schlanke Figur, ein Basecap auf dem Kopf, Jacke oder Pullover mit Kapuze, eine Arbeitshose mit reflektierenden Streifen, Umhängetasche. Auch ein mögliches Tatmittel zum Aufhebeln des Fensters konnte am Tatort aufgefunden und sichergestellt werden. Während der Anzeigenaufnahme wurde weiterhin bekannt, dass der Täter eine Spardose mit Bargeld und ein Schlüsselbund entwendet hat.



Im unmittelbaren Umfeld zur Lagerhalle konnten die Beamten des Polizeireviers Friedland ein Fahrrad feststellen, welches vermutlich dem Täter gehören könnte.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung zum Einsatz.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem Fahrrad oder möglichen Eigentümer des Fahrrads machen kann, meldet sich bei der Polizei in Friedland unter der 039601-300224. Weiterhin ist die Polizei für jeden Hinweis am benannten Tatort in der Nacht von Samstag zu Sonntag dankbar.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell