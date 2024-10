POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer nach Kollision mit Baum verletzt

Neu Kaliß (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag ist auf der K 45 zwischen Neu Kaliß und Groß Schmölen ein Autofahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 24-jährige Fahrzeugführer mit einem 3er BMW von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrer eine Kopfverletzung zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Eine Atemalkoholkontrolle beim 24-jährigen Deutschen ergab vor Ort einen Wert von 1,66 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



