POL-HRO: Einbrecher stehlen Tageseinnahmen aus Bäckerfiliale im Ostseebad Rerik

Am heutigen Morgen gegen 04:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Bäckerfiliale im Ostseebad Rerik fest, dass es in der Nacht in dem Geschäft offenbar zu einem Einbruch gekommen sein muss. Dabei verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen der Filiale in der Straße "Am Parkplatz" und entwendeten Tageseinnahmen und Wechselgeld. Zuvor wurde die Filiale zum Feierabend am Vortag gegen 17:00 Uhr verschlossen. Der entstandene Stehl- und Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Polizei war im Zuge der Spurensicherung und Tatortarbeit im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



