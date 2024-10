Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 53-Jährigen aus Stralsund

Details anzeigen Bild des Gesuchten Bild des Gesuchten

Seit dem 23.10.2024 circa 14:00 Uhr wird der 53-jährige THOMAS HELDT aus der Hansestadt Stralsund vermisst. Er wurde am 23.10.2024 mittags in einer Einrichtung am Langendorfer Berg in Stralsund letztmalig gesehen. Herr Heldt ist orientierungslos, kann sich schwer verständigen und ist auf Medikamente angewiesen. Daher benötigt er dringend Hilfe.

Personenbeschreibung:

- 185 cm groß,

- schlanke Statur,

- dunkle, kurze Haare,

- zur Kleidung ist Folgendes bekannt: schwarze Arbeitshose sowie schwarze Arbeitsjacke (beides von „Engelbert Strauss“), dunkle Schuhe,

- auffällig steifes Gangbild.

Neben den laufenden Suchmaßnahmen durch Kräfte des Polizeihauptreviers Stralsund und des Einsatzes eines Fährtensuchhundes des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V wurde ebenso die Bundespolizei über die Vermisstensuche verständigt. Bislang verlief die Suche nach Herrn Heldt erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Herrn Thomas Heldt gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Ein Foto des Vermissten ist angefügt.