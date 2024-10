Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jährigen aus Stralsund

Details anzeigen Vermisster Collin Gerber Vermisster Collin Gerber

Die Polizei sucht derzeit nach dem 17-jährigen Collin Gerber aus Stralsund. Zuletzt gesehen wurde der deutsche Staatsbürger am Freitag, dem 19.10.2024, um 21:45 Uhr in der Wohneinrichtung „Phoenix“ im Frankenwall in Stralsund. Nach jetzigen Erkenntnissen wollte der Jugendliche zum Fitnessstudio „WellYou“ am Bahnhof in Stralsund und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 160 cm groß,

- schlanke oder dünne Gestalt,

- dunkelblonde kurze Haare.

- Die zuletzt getragene Bekleidung ist eine schwarze Daunenjacke, eine dunkle Jogginghose und Turnschuhe der Marke „NIKE“.

- Mitgeführt haben soll Collin eine schwarze Umhängetasche und eine Sporttasche.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Sänger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de