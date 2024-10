POL-NB: Ortsschilder von Altentreptow wieder da

Details anzeigen Ortsschild Ortsschild

Am Wochenende vom 20.09.2024 bis zum 22.09.2024 wurden in Altentreptow mehrere Ortsschilder geklaut. Zunächst war nicht klar, ob es sich eventuell um offizielle Baumaßnahmen der Stadt handelt. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Stadt damit nichts zu tun hat. Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei in Altentreptow Strafanzeigen wegen Diebstahls und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen anfangs unbekannte Tatverdächtige aufgenommen.



Im Laufe der Ermittlungen konnten vier Personen als mögliche Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. Im Ergebnis von durchgeführten Vernehmungen konnten zwei Mädchen im Alter von 17 und 18 Jahren sowie zwei Jungs im Alter von 18 und 19 Jahren als Beschuldigte ermittelt werden. Alle vier Personen sind deutsch, stammen aus der Region und sind bis zu diesem Zeitpunkt noch nie polizeilich in Erscheinung getreten. So wurde bekannt, dass die Vier an dem besagten Wochenende zu Nachtstunden insgesamt acht Ortsschilder abgebaut und entwendet haben. Sie schätzten die Situation und die Gefahr, die sie dadurch für den Straßenverkehr verursacht haben, nicht richtig ein.



Im Rahmen der Ermittlungen konnten alle Schilder wieder aufgefunden werden. Die Polizei stellte diese sicher und übergab sie im Nachhinein an die zuständigen Straßenmeistereien. Trotz dessen ist ein Schaden von insgesamt 1.500 Euro entstanden, da die Schilder zu diesem Zeitpunkt schon neu beschafft wurden.



Am 22.10.2024 erschienen alle vier Personen mit einem großen Blumenstrauß bei der Bürgermeisterin im Rathaus in Altentreptow und entschuldigten sich für ihr Verhalten. Die Bürgermeisterin verbuchte es als "doofen Jungenstreich" und nahm die Entschuldigung an.



Die Kriminalpolizei in Altentreptow freut sich über diesen Ermittlungserfolg und über die Einsicht und Reue der vier Jugendlichen bzw. Erwachsenen.



