POL-HRO: Außenspiegel an PKW beschädigt - Tatverdächtiger dank Zeugenhinweis ermittelt

In der Nacht zu Dienstag konnte die Polizei in der Schelfstadt einen Tatverdächtigen ermitteln, der für die Beschädigung mehrerer Fahrzeuge verantwortlich sein soll. Gegen 00:40 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über verdächtige Beobachtungen.



Die eingesetzten Beamten trafen kurz darauf einen 37-jährigen Mann an, der mutmaßlich die Außenspiegel von zwei geparkten Fahrzeugen - einem Opel Corsa und einem VW Golf - beschädigt hatte. Der Mann war stark alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.



Gegen den rumänischen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei dem Zeugen für die schnelle Meldung, die zur Ermittlung des Tatverdächtigen führte.



