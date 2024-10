POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl einer Bronzetafel - Zeugen gesucht

Dobin am See (ots) -



Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung nach einem versuchten Diebstahl auf dem Gelände der ev.-luth. Kirchgemeinde Retgendorf in Buchholz.



Unbekannte Tatverdächtige haben im Zeitraum von Montag bis Mittwoch versucht, eine Bronzetafel von einem Gedenkstein auf dem Gelände der Kirchengemeinde zu demontieren. Die Tat wurde offenbar abgebrochen, bevor die Bronzetafel vollständig entfernt werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847/43270 entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell