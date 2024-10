POL-HRO: Gartenlaube brennt in Laage nieder - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Güstrow/ Laage (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es nach gegenwärtigen Erkenntnissen gegen 16:45 Uhr in einer Gartenanlage in der Bahnhofstraße in Laage zu einem Laubenbrand. Eine hinter dem Bahnhof in Richtung Liessow befindliche Gartenlaube brannte trotz Einsatz der Feuerwehr vollständig nieder. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen 28 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Laage, Liessow und Kritzkow zum Einsatz. Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



