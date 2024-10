POL-NB: Tag des Einbruchschutzes

Details anzeigen Plakat Plakat

Im Zusammenhang mit dem Aktionstag zum Einbruchsschutz gibt die Polizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg unter Beteiligung von regionalen Fachfirmen auf dem Gebiet des Einbruchsschutzes Tipps und Ratschläge für alle Interessierten. Hierzu laden wir Sie recht herzlich am 24.Oktober 2024 in das Bethanien Center Neubrandenburg ein. In der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr ist es das Ziel, die Bevölkerung zum Thema Eigentumssicherung zu sensibilisieren.



Für das Jahr 2023 verzeichnete die bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik einen starken Anstieg beim Wohnungseinbruch. Insgesamt wurden 77.819 Fälle einschließlich der Einbruchsversuche erfasst, 2022 waren es 65.908. Die Aufklärungsquote lag 2023 bei 14,9 Prozent. Dennoch liegen die Fallzahlen im abgelaufenen Jahr weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie: 2019 wies die PKS noch 87.145 Fälle einschließlich Einbruchversuche aus.



Hauptinhalte der fachlichen Beratung sind "sichere Fenster und Türen, moderne Verriegelungssysteme, Türspione sowie elektronische Helfer wie Einbruchmeldeanlagen" bis hin zum richtigen Verhalten beim Feststellen von Straftaten sowie dem Opferschutz.

Vor Ort erwarten sie Infostände der Polizei sowie beteiligte Firmen des Schlüsseldienstes und Einbruchsschutzes.



