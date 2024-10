POL-HRO: Vollsperrung nach Unfall auf der L01

Schönberg (ots) -



Am heutigen Mittwochmorgen kam es auf der L01 zwischen Dassow und Schönberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Fahrer mit seinem Ford Kuga die L01 in Fahrtrichtung Schönberg. Als eine Wildschweinrotte die Fahrbahn querte, bremste der 43-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein dahinterfahrender 65-jähriger Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr dem vorausfahrenden Ford auf.

In Folge des Auffahrunfalls wurde der 65-Jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst medizinisch versorgt.



Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe wurde die L01 für circa eine Stunde voll gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.



