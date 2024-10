POL-HRO: Unbekannte werfen Steine auf Linienbus in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am gestrigen Abend wurde dem Polizeihauptrevier Güstrow um 22:45 Uhr mitgeteilt, dass es unmittelbar zuvor zu Steinwürfen auf einen fahrenden Linienbus in der Lindenallee gekommen sein soll. Dabei wurde eine der Seitenscheiben komplett zerstört. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrgäste verletzt. Laut Zeugenaussage soll es bereits auf einer Fahrt des Busses zuvor zu Steinwürfen gekommen sein, bei dem es jedoch zu keinen Beschädigungen kam. Hinweise zu den möglichen Tätern liegen gegenwärtig nicht vor. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



