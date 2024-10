POL-HRO: Motorrad gestohlen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Details anzeigen Polizei erbittet Hinweise zum Verbleib dieses Motorrades Polizei erbittet Hinweise zum Verbleib dieses Motorrades

Parchim (ots) -



Nach dem Diebstahl eines Motorrades des Herstellers KTM, Modell: 125 Duke, von einem Privatgrundstück in Parchim bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (vom 21. zum 22.Oktober) im Bereich des Ziegenmarkts.



Die Kriminalpolizei in Parchim (Tel. 03871/600-0), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Anhaltspunkte zur Aufklärung dieses Falls. Insbesondere werden Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des sieben Jahre alten Fahrzeuges erbeten.



