POL-ANK: Unbekannter gibt sich in Greifswald als Mitarbeiter des Ordnungsamts aus und fordert Geld

Greifswald (ots) -



Gestern Abend (22.10.2024) gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei in Greifswald ein Betrug im Zusammenhang mit einer Amtsanmaßung gemeldet.



Dabei gab der 52-Jährige deutsche Geschädigte an, dass er gegen 17:55 Uhr mit seinem Fahrrad die Anklamer Straße aus Richtung Karl-Liebknecht-Ring in Richtung Hans-Beimler-Straße befuhr, als ihm eine ihm unbekannte Person mit einem E-Scooter entgegen kam. Die in einer Ordnungsamtsuniform gekleidete Person mit Sonnenbrille hielt den Geschädigten an und belehrte ihn, dass er in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen sei. Der Geschädigte stritt dies ab, woraufhin der Unbekannte fragte, ob der Geschädigte Alkohol konsumiert hätte. Dies bejahte der Geschädigte, woraufhin der angebliche Mitarbeiter des Ordnungsamts ihn aufforderte 100 Euro Strafe zu zahlen. Nachdem der Geschädigte dies zunächst ablehnte, drohte der Tatverdächtige damit, die Polizei zu informieren. Daraufhin übergab der 52-Jährige ihm schließlich doch das geforderte Geld. Eine Quittung, nach der der Geschädigte fragte, bekam er nicht ausgehändigt. Dann forderte der Tatverdächtige den Geschädigten auf, sein Fahrrad jetzt zu schieben und stieg anschließend wieder auf den E-Scooter, um weiter zu fahren. Dabei beobachtete der Geschädigte wie der Tatverdächtige kurze Zeit später den nächsten Passanten anhielt und mit diesem diskutierte. Der Geschädigte entfernte sich danach in entgegengesetzte Richtung.



Da ihm der Vorfall komisch vorkam, begab er sich anschließend zur Polizei, um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen.



Der Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:



- circa 40 Jahre alt

- deutsches Erscheinungsbild

- ungefähr 170-175 cm groß

- gekleidet in Ordnungsamtsuniform

- Sonnenbrille (trotz Dunkelheit)



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen weiteren Geschädigten bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 03834 540-0 an das Polizeihauptrevier Greifswald, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell