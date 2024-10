POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Schwerin (ots) -



Das Kriminalkommissariat Schwerin bittet um Mithilfe: Mit Bildern einer Überwachungskamera wird nach einem Mann gefahndet, der im Juli 2024 die Geldbörse einer 61-jährigen Frau gestohlen und anschließend Geld von ihrem Bankkonto abgehoben haben soll.



Bilder des Tatverdächtigen hier: https://fcld.ly/24-10-23polizei_schwerin_fahndung



Der Täter bot der Frau zunächst seine Hilfe an und trug ihren Einkauf bis zu ihrer Wohnung in Schwerin Neu Zippendorf. Unter einem Vorwand erlangte er das Vertrauen der Frau, wodurch sie ihm die PIN ihrer Bankkarte mitteilte. Mit dieser Information konnte der Täter ungehindert Geld von ihrem Konto abheben was zu einem Schaden von mehreren hundert Euro führte.



Während der Tatausführung wurde der unbekannte Mann von der Überwachungskamera gefilmt. Nachdem die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin nach den Tatverdächtigen mittels Bildern gefahndet.



Wer Angaben zu den Personen oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Schwerin (0385/5180-2224), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahle



