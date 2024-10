POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 22.10.24 ereignete sich gegen 16.00 Uhr in Greifswald auf der Schönwalder Landstraße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden.

Eine 84- jährige Frau befuhr mit ihrem PKW Nissan die Schönwalder Landstraße in Richtung Anklamer Straße. An der dortigen Ampelkreuzung missachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem PKW Audi, welcher die Kreuzung in Richtung An der Sandfuhr überquerte. Die 38- jährige Fahrzeugführerin aus Greifswald wurde hierbei leichtverletzt und zur Untersuchung dem Klinikum Greifswald zugeführt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



