POL-HRO: Unbekannte brechen am Wochenende in Güstrower Kindergarten ein

Güstrow (ots) -



Während des vergangenen Wochenendes kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Gustav-Adolf-Straße in Güstrow. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren, durchsuchten diverse Räumlichkeiten und entwendeten offenbar Bargeld. Die Tatzeit wird von Freitagabend 16 Uhr bis zum Montagmorgen 06:00 Uhr eingegrenzt. Im Zuge der Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Die weiterführenden Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahles werden durch das Kriminalkommissariat Güstrow übernommen.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: Telefon: 03843/266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell