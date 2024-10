POL-HRO: Erneuter Mülltonnenbrand in Güstrow - Brandstifter nach Zeugenhinweis festgestellt

Güstrow (ots) -



Am Montagabend erhielt das Polizeihauptrevier Güstrow gegen 20:30 Uhr den Hinweis über drei Personen, die gerade eine Mülltonne auf einem Mülltonnenplatz in der "Straße der DSF" angezündet hätten und im Anschluss mit Fahrrädern davonfuhren. Das Übergreifen des Feuers auf umliegende Hecken und Fahrzeuge konnte vermieden werden, da ein Zeuge die betreffende Mülltonne auf die Fahrbahn zog, wo sie nachfolgend ausbrannte. Noch während der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Güstrow wurde die Polizei durch die Kammeraden der FFW auf drei Jugendliche aufmerksam gemacht, die sich auf ihren Mountainbikes in unmittelbarer Nähe aufhielten, das Geschehen beobachteten und auf die die Personenbeschreibungen des Hinweisgebers passten. Dabei handelte es sich um zwei deutsche (14, 17) und einen ukrainischen (16) Jugendlichen aus Güstrow. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den drei Personen um die Tatverdächtigen handelt.



Die Kriminalpolizei in Güstrow führt nun die weiteren Ermittlungen.



