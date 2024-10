POL-HRO: 15-Jähriger Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Am vergangenen Montagabend, 21. Oktober 2024, wurde ein 15-jähriger Tatverdächtiger, der in Verdacht steht im Bereich des Gaffelschonerwegs mehrere Graffiti angebracht zu haben, durch Beamte der Polizeiinspektion Rostock gestellt. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der die Tat gegen 20:00 Uhr beobachtete und den Täter eindeutig beschreiben konnte, gelang es den alarmierten Einsatzkräften den Tatverdächtigen im Nahbereich festzustellen.



Bei der anschließenden Durchsuchung des Jugendlichen wurden mehrere Spraydosen sowie Kleidungsstücke mit Farbanhaftungen sichergestellt. Der Sachschaden, der durch die Graffiti entstand, wird derzeit auf etwa 1.500 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der 15-jährige deutsche Tatverdächtige auch für weitere Graffiti-Straftaten in der Rostocker Umgebung verantwortlich ist.



