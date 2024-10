POL-HRO: Polizei klärt Verdachtsfall im Bereich Pichern auf

Hagenow (ots) -



Am gestrigen Tag überprüfte die Polizei in Hagenow einen Vorfall im Bereich Pichern, nachdem Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigem Verhalten eines Transporterfahrers eingegangen waren. Anwohner äußerten den Verdacht, dass die Insassen möglicherweise Grundstücke ausspähen oder Hunde von Grundstücken locken könnten.



Die Polizei nahm die Hinweise ernst und überprüfte das gemeldete Fahrzeug, einen grauen Ford Transit mit Ludwigsluster Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug einem reisenden Schausteller gehörte, der vor Ort Werbung für seine Dienstleistungen machte. In den sozialen Medien verbreitete sich ein Beitrag, der die Sorgen der Anwohner thematisierte und vor dem Fahrzeug sowie dessen Insassen warnte. Es gab keine Hinweise auf verdächtiges Verhalten.



Darüber hinaus wurde behauptet, dass in den letzten Wochen vermehrt Hunde verschwunden oder verletzt zurückgekehrt seien. Der Polizei sind jedoch keine derartigen Vorfälle im Bereich bekannt.



Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass bei Verdachtsfällen stets zuerst die Polizei informiert werden sollte, damit die Situation schnell und vor Ort geprüft werden kann.

Unbestätigte Informationen und Gerüchte in den sozialen Medien können unnötige Ängste schüren und sollten mit Vorsicht behandelt werden.



