POL-HST: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 109, nahe Griebenow

Am heutigen Dienstag, dem 22. Oktober 2024, kam es gegen 7:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109, Höhe der dortigen Autobahnmeisterei.



Ein Volkswagen-Transporter kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der weiteren Folge kollidierte ein entgegenkommender PKW Opel mit dem Transporter. Der 32-jährige deutsche Fahrer des Transporters sowie die 28-jährige deutsche Fahrerin des Opel wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.



Der Transporter versperrte die Bundesstraße, PKW wurden über den Radweg an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach etwa zwei Stunden wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro.



