POL-ANK: Zeugen gesucht - 18-Jähriger verursacht Unfall und informiert nicht die Polizei

Am 19.10.2024 verursachte der 18-jährige Fahrer eines nicht zugelassenen Pkw VW Golf einen Unfall zwischen Blumenhagen und Klein Luckow. Seine 15-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Unfallverursacher informierte jedoch nicht die Polizei. Am 21.10.2024 erschien der Vater der verletzten 15-Jährigen im Polizeirevier Pasewalk und erstattete Strafanzeige.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren der 18-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin am 19.10.2024, gegen 17:30 Uhr zunächst öffentliche Straßen zwischen Blumenhagen und Klein Luckow, bevor der 18-jährige Beschuldigte auf ein Feld fuhr. Dort soll er die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben, der sich in der Folge mehrfach auf dem Acker überschlug.

Dabei wurde die 15-jährige Geschädigte aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt.



Anstatt die Polizei zu verständigen oder direkt einen Krankenwagen zu rufen, informierte der 18-Jährige zunächst Familienangehörige. Diese brachten den Unfallverursacher und die verletzte 15-Jährige zunächst zur Wohnadresse der Familie des Beschuldigten, bevor sie von dort aus einen Rettungswagen riefen. Mit dem Rettungswagen wurde das schwer verletzte Mädchen in die ASKLEPIOS Klinik nach Pasewalk gebracht. Zwischenzeitlich hatte die Familie den Unfallwagen durch ein Abschleppunternehmen bergen und zur Wohnanschrift der Familie des Beschuldigten bringen lassen.



Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 18-jährige Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Ermittlungen wurde das Unfallfahrzeug zwischenzeitlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und die 15-jährige Geschädigte rechtsmedizinisch untersucht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Kriminaldauerdienst hat die Spurensuche und -sicherung übernommen. Gegen den 18-jährigen Beschuldigten wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht ermittelt.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Unfallgeschehen am 19.10.2024 zwischen Blumenhagen und Klein Luckow geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



