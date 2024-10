POL-ANK: Brand eines Pkw in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am heutigen Morgen (22.10.2024) gegen 05:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein brennendes Fahrzeug in der Dostojewskistraße in Greifswald gemeldet (Schönwalde II), welche daraufhin die Polizei verständigte.



Bei Eintreffen der Polizei war die Berufsfeuerwehr Greifswald bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Vor Ort konnte ein Pkw VW festgestellt werden, dessen Fahrzeuginnenraum komplett ausgebrannt war und dessen Scheiben alle zerborsten waren. Der Motorraum blieb vom Feuer jedoch unberührt. Weiterhin wurde ein LKW, welcher direkt neben dem brennenden PKW stand, durch die Flammen leicht beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen konnte jedoch verhindert werden. Der Halter des LKW und die Besitzerin des Pkw konnten vor Ort angetroffen werden. Dabei gab die 51-jährige Besitzerin des Pkw VW an, dass sie den Wagen am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellte hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.



Der KDD hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Ermittlungen richten sich gegen Unbekannt.



Die Polizei ruft Zeugen auf, die im genannten Tatzeitraum (21.10.2024, 19:00 Uhr bis 22.10.2024, 05:00 Uhr Uhr) etwas Ungewöhnliches am Tatort oder im Nahbereich beobachtet haben, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540 0 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



