POL-HRO: Nach gefährlicher Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am zurückliegenden Samstag (19.10.) zu einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich Wismar gekommen sein soll, bei der eine Person schwer verletzt wurde.



Die Wismarer Polizei wurde gegen 23:00 Uhr darüber informiert, dass es im Philosophenweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen 37-jährigen polnischen Geschädigten antreffen. Dieser wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst schwerverletzt in das Krankenhaus nach Wismar gebracht.



Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen der noch am Anfang stehenden Ermittlungen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei denen circa fünf tatverdächtige, männliche Personen auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Dabei soll einer der Männer einen roten Pullover und ein weiterer einen schwarz-weißen Pullover getragen haben.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen festgestellt werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



