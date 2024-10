POL-HRO: Brand eines Geräteschuppens in einer Kleingartenanlage in Graal-Müritz

Sanitz/ Graal-Müritz (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es kurz vor 13 Uhr zu einem Schuppenbrand in einer Kleingartenanlage im Koppelweg des Ostseebades Graal-Müritz. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen geriet ein etwa 3,5 Meter mal 1,5 Meter großer Geräteschuppen einer Parzelle aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Im Anschluss der Löscharbeiten, kam im Rahmen der Tatortarbeit der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Da auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, übernimmt die Kriminalpolizei Sanitz die weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf 500EUR geschätzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell