POL-HRO: A14: Polizei stoppt Autofahrer mit 2,42 Promille

Raben Steinfeld / A14 (ots) -



Freitagnachmittag stoppte die Polizei einen 49-jährigen Autofahrer, der mit 2,42 Promille auf der Autobahn 14 unterwegs war.



Der deutsche Fahrer eines schwarzen Opel Astra fiel den Beamten gegen 14:45 Uhr aufgrund der Fahrweise auf. Er sei Schlangenlinien gefahren, beinahe von der Fahrbahn abgekommen und fast gegen die Leitplanken gefahren. An der Anschlussstelle Schwerin Ost stoppten die Beamten den Fahrer, der aus dem Amt Grabow stammt.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille und bestätigte den Verdacht der Trunkenheit.



Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutprobenentnahme. Der 49-jährige Autofahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr stellen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell