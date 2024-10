POL-HRO: Polizeibeamte stellen Mann mit Drogen am Doberaner Platz

Rostock (ots) -



Am Abend des 20. Oktober 2024, gegen 19:30 Uhr, waren Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock in zivil im Rahmen des Präsenzkonzeptes am Doberaner Platz unterwegs. Dabei fiel ihnen eine männliche Person auf, die augenscheinlich der Fanszene von Hansa Rostock zugeordnet werden konnte, die sich gegenüber zwei Fans des Fußballvereins Alemannia Aachen bedrohlich verhielt.



Die Zivilbeamten gaben sich in diesem Zusammenhang als Polizeibeamte zu erkennen und konnten die verbale Auseinandersetzung beenden. Des Weiteren beabsichtigten Sie eine Kontrolle des Rostockers durchzuführen. Dieser versuchte zunächst sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch durch die Beamten festgehalten werden.



Der Grund für das Verhalten des 20-Jährigen wurde nach einer Durchsuchung seiner Person schnell klar: Er war im Besitz von Betäubungsmitteln. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde ebenfalls eine Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen durchgeführt, bei der weitere Betäubungsmittel sowie damit in Verbindung stehende Utensilien sichergestellt wurden.



Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381/ 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell