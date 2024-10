POL-HRO: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 20, Rasthof Schönberger Land

Rostock (ots) -



Am zurückliegenden Freitag (18.10.) kam es am Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Ein 66-jähriger Norweger fuhr gegen 20:00 Uhr mit einem Audi A1 auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck.

Als der Audi- Fahrer den Rasthof "Schönberger Land" befahren wollte, soll dieser mit scheinbar überhöhter Geschwindigkeit über einen Grünstreifen, einen Metallpfosten sowie im Anschluss durch einen Zaun durchgefahren sein und kollidierte im weiteren Verlauf mit zwei abgestellten Fahrzeugen.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch eingesetzte Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht.



Weiterhin waren alle drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden.



Die Gesamtschadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge circa 65.000 Euro.



