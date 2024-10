POL-ANK: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Wolgast

Wolgast (ots) -



Am Montag, den 21.10.2024, kam es gegen 10:45 Uhr auf der Chausseestraße (B 111) in Wolgast in Fahrtrichtung Lühmannsdorf zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der 81-jährige Fahrer eines Pkw Opel aus Rostock, dass der vor ihm fahrende Pkw Mercedes-Benz verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf den davor stehenden PKW Nissan geschoben. Durch den Auffahrunfall wurden der 69-jährige Fahrer des Mercedes-Benz und seine 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 81-jährige Unfallverursacher sowie der 83-jährige Fahrer und die 83-jährige Beifahrerin des Pkw Nissan blieben bei dem Unfall unverletzt.



Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Sowohl der PKW Opel als auch der PKW Mercedes-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.



Während der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr auf der B 111 für ca. eine Stunde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.



Alle beteiligten Personen waren deutsche Staatsbürger.



