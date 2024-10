POL-HRO: Auseinandersetzung im Stadtteil Mueßer Holz: 31-Jähriger mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Schwerin (ots) -



Am Samstagabend, den 19.10.2024, kam es im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, die schließlich eskalierte. Ein 31-jähriger Mann wurde dabei verletzt und musste aufgrund von Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 19:20 Uhr in der Kantstraße. Zunächst soll es zu einem familiären Streit gekommen sein, an dem auch der 23-jährige Tatverdächtige beteiligt war. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit auf den späteren Geschädigten, einen 31-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Dieser erlitt bei einem körperlichen Angriff durch den Tatverdächtigen aus Jemen Stichverletzungen am Rücken.



Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 23-Jährigen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell