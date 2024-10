POL-HRO: Torkelnd zum Auto: Autofahrer mit 2,26 Promille unterwegs

Schwerin (ots) -



Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt die Polizei nun gegen einen 45-jährigen Schweriner, der am Samstag gegen 18:00 Uhr mit 2,26 Promille am Steuer unterwegs gewesen sein soll.



Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann schwankend zu seinem Nissan Qashqai ging und sodann losfuhr. Er verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Die Beamten führten bei dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch, der den Verdacht auf Trunkenheit am Steuer bestätigte. Das Ergebnis: 2,26 Promille. Der Führerschein des Deutschen wurde beschlagnahmt, zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den genauen Alkoholgehalt im Blut festzustellen. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.



