POL-HRO: Polizei ermittelt im Fall von dubiose Handwerkern

Am vergangenen Freitag haben sich in Boizenburg fünf mutmaßliche Betrüger als Handwerker ausgegeben und einem Rentnerehepaar handwerkliche Dienstleistungen angeboten. In der Gartenanlage des Ehepaars boten die Männer an, das Gartenhaus zu reparieren. Zunächst willigte das Ehepaar ein, doch im weiteren Verlauf wurden sie misstrauisch und forderten die Männer wiederholt auf, die Arbeiten zu stoppen.



Erst nachdem das Ehepaar die Polizei verständigte, kamen die vermeintlichen Handwerker der Aufforderung nach, die Arbeiten zu unterbrechen. Dabei stellten die Rentner fest, dass ihr Gartenhaus beschädigt worden war.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Tatverdächtigen, teils bereits polizeibekannt, stammen aus Rumänien, Ungarn und Deutschland. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 20, 44 und 46 Jahren, einen 53-jährigen Mann aus Ungarn sowie einen 23-jährigen Deutschen.



Die Polizei schließt nicht aus, dass diese dubiosen Handwerker in der Region in weiteren Fällen aktiv waren. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass die augenscheinlich sehr günstig angebotenen Leistungen solcher "fliegenden Handwerker" oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach Fertigstellung der Arbeiten bzw. Reparaturen ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, auf solche Angebote nicht einzugehen.



