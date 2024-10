POL-HRO: Einbruch auf Firmengelände im Bützower Vierburgweg

Güstrow/ Bützow (ots) -



Am vergangenen Freitag erhielt das Polizeirevier Bützow davon Kenntnis, dass es auf einem Firmengelände im Vierburgweg zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter unberechtigt Zutritt zum Betriebsgelände und öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Baucontainer, einen Bauwagen als auch eine Garage. Dabei wurden diverse Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit vom Donnerstagabend 18:00 Uhr bis zum Freitagmorgen 06:45 Uhr eingegrenzt werden. Der Stehlschaden wird auf etwa 4.500EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Polizei hat vor Ort die Spurensicherung und Tatortarbeit übernommen. Die weiterführenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls werden durch die Kriminalpolizei in Bützow geführt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



