POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Parchim - Straße für eine Stunde gesperrt

Am Freitag, den 18.10.204, ereignete sich in Parchim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die Buchholzallee war für die Dauer von etwa einer Stunde vollständig gesperrt, um die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zu ermöglichen.



Der Unfall geschah gegen 13:30 Uhr, als ein 49-jähriger Fahrer eines Opel von der rechten Fahrspur der Buchholzallee nach links in die Clara-Zetkin-Straße abbiegen wollte. Dabei kollidierte er mit dem BMW einer 25-jährigen Frau aus Parchim, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der 49-jährige Mann aus Schwerin wurde leicht verletzt, während die BMW-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt und umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



