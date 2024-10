Presseeinladung: Übergabe von Löschgruppenfahrzeugen aus Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“

Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling übergibt in dieser Woche in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow zwei Löschgruppenfahrzeuge (LF 20) aus der Landesbeschaffung zum Förderprogramm „Zukunftsfähige Feuerwehr“.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Dienstag, 22. Oktober 2024, 11.30 Uhr,

Mittwoch, 23. Oktober 2024, 14 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, Sandstr. 12, 17213 Malchow

Jeweils ein Löschgruppenfahrzeug erhält morgen die Gemeinde Murchin aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und am Mittwoch die Warbelstadt Gnoien im Landkreis Rostock.