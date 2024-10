POL-NB: Wildunfall verursacht Vollsperrung auf der B198

Neustrelitz (ots) -



Auf der B198 zwischen Carpin und Möllenbeck kam es am heutigen Morgen gegen 06:00 Uhr zu einem Wildunfall. Die 37-jährige Fahrzeugführerin kollidierte kurz vor der Ortschaft Möllenbeck mit einem Hirsch. Durch den Aufprall verendete das Tier am Unfallort, die Fahrerin blieb unverletzt. In Folge des Unfalls fing das Fahrzeug an, zu qualmen. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr beseitigten die Brandgefahr. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, musste geborgen werden und es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Bergung und der Feuerwehrarbeiten war die B198 voll gesperrt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell