POL-HRO: Verkehrsunfall in Hagenow mit unbekanntem blauem PKW - Zeugenaufruf

Am 20.10.2024 kam es in Hagenow gegen 19:40 Uhr zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger, infolge der

Fußgänger verletzt wurde und der PKW von der Unfallstelle flüchtete.



Nach Angaben des Fußgängers schob dieser seinen E-Roller über die

Hagenstraße, als ein blauer PKW aus der Poststraße aus Richtung des

Stadtbahnhofs kommend, nach rechts in die Hagenstraße einbog und mit

dem Fußgänger kollidierte. Anschließend verließ der PKW die

Unfallstelle in unbekannte Richtung.



Der Fußgänger wurde aufgrund seiner Verletzungen in das Krankenhaus

Hagenow verbracht.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zu dem

blauen PKW geben können.



Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Hagenow

unter:



Telefon: 03883-6310

oder E-Mail: pr.hagenow@polmv.de

oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de





Thilo Schulz

Polizeikommissar

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Ludwigslust

Polizeirevier Hagenow



