POL-HRO: Unfall mit Fahrerflucht in Grevesmühlen

Vielbeck bei Grevesmühlen



Durch einen aufmerksamen Hinweisgeber wurde der Polizei am 19.10.2024

gegen 10:50 Uhr ein Unfall in der Ortslage Vielbeck bei Grevesmühlen

gemeldet. Ein grauer Mazda kam aus bisher ungeklärter Ursache von der

Fahrbahn ab und fuhr einen am Straßenrand stehenden Telegraphenmast

um. Dabei nahm das Fahrzeug im vorderen Bereich erheblichen Schaden

und der Mast wurde zerstört.



Nach dem Unfall seien zwei unbekannte Insassen aus dem Mazda

geflohen. Mit Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass

das Fahrzeug nicht zugelassen war.



Ein schnell eingeleitete Suche im Umfeld des Unfallortes brachte

vorerst keine Ergebnisse. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen

Unfallflucht und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.



Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.



Die Ermittlungen dazu dauern an.



