LWSPA M-V: Brand eines Hausbootes

Sassnitz (ots) -



Am 19.10.2024 kam es um 18.18 Uhr auf einem priv. Hausboot zu einem Brand bei dem das ca. 40.000 EUR teure Hausboot zum größten Teil zerstört wurde. Das Hausboot lag fest vertäut am Liegeplatz "Campingplatz Forsthof Schwarz" im Mirower Adlersee. Als die aus Niedersachsen stammenden Urlauber und Eigner des Hausbootes von einem Spaziergang zurückkamen bemerkten sie den Brand und wählten umgehend den Notruf. Vor Ort kamen 23 Kameraden der FFW Schwarz und Mirow mit einem Boot und weiterem techn. Gerät zum Einsatz. So wurde neben der Brandbekämpfung eine so genannte Ölsperre um das Boot ausgeleget um das Gewässer vor weiterer Verunreinigung zu schützen.

Brandursache könnte ein techn. Defekt der Standheizung des Hausbootes gewesen sein.

Eine Anzeigenaufnahme erfolgte durch Mitarbeiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren, welche vom Polizeirevier Röbel und dem Kriminaldauerdienst (KDD) unterstützt wurden. Die Ermittlungen daurern an.



