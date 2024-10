POL-NB: Streit zwischen Bekannten eskaliert in Eggesin

Ueckermünde (ots) -



Am 19.10.2024 gegen 20:45 Uhr trafen sich zwei männliche Bekannte im Alter von 37 und 47 Jahren beim Einkaufen im Netto-Markendiscount in Eggesin in der Bahnhofstraße. Nach anfänglichen gegenseitigen verbalen Provozieren zog der der 47-jährige Beschuldigte ein Reizstoffsprühgerät (Tierabwehrspray "Guardian Angel 3") und versetzte dem Geschädigten damit einen Sprühstoß ins Gesicht. Der Geschädigte lief danach in Richtung Kasse und warf sich im Ausgangsbereich zu Boden. Dort schrie er: "Der hat eine Waffe!" Der Beschuldigte folgte dem Geschädigten und versetzte ihm einen zweiten Sprühstoß ins Gesicht. Danach war das Reizstoffsprühgerät leer. Anschließend begab sich der Tatverdächtige auf dem Parkplatz des Netto-Marktes zu seinem PKW und fuhr mit diesem davon. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Reizung seiner Augen. Er wurde durch die herbeigerufenen Rettungskräfte behandelt. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Ueckermünde konnte der Tatverdächtige namentlich bekannt gemacht und zu Hause aufgesucht werden. Dort wurde das Tatmittel (das Reizstoffsprühgerät) sichergestellt. Desweiteren stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Tatverdächtigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille.

Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Beide Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



