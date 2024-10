POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern in Rostock

Rostock (ots) -



Am Nachmittag und am frühen Abend des 19.10.2024 ereigneten sich in

Rostock drei Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Motorradfahrern,

welche schwerverletzt wurden.



Gegen 14:50 Uhr befuhr der Fahrer (32 Jahre) mit einer KTM in

Rostock-Peez die Straße Am Heidenholt. Nach einem Überholvorgang

geriet dieser mit seinem Krad, ohne Fremdeinwirkung, auf den

Grünstreifen und stürzte. Hierbei wurde der Fahrer schwerverletzt. Es

entstand ein Sachschaden von 3000 EUR.



Um 16:10 Uhr kam es in Rostock in der Hamburger Straße, Kreuzung

Messestraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Opel wechselte die Fahrspur ohne auf

eine von hinten kommende Ducati zu achten . Es kam zur Kollision.

Der 53-jährige Fahrer der Ducati wurde schwerverletzt und in ein

Rostocker Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 EUR

beziffert. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrtrichtung

stadteinwärts einspurig befahrbar.



Weiterhin ereignet sich wiederum in Rostock diesmal gegen 17:55 Uhr

ein Unfall mit einem Krad. Der 47-jährige Fahrer einer Harley

Davidson befuhr die Stadtautobahn. Kurz vor dem Ortseingang

Warnemünde kam er mit seinem Krad von der Fahrbahn ab und fuhr in den

Graben. Der Kradfahrer, bei dem die Beamten sowie Zeugen bei der

ersten Hilfe Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde schwerverletzt. Auch er

wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein

Rostocker Klinikum gebracht. Die Stadtautobahn war bis gegen 19:30

Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung des Krades vollgesperrt. Der

Sachschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.





Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell